Marmaris'te orman yangını (3) - Son Dakika
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Marmaris'te orman yangını (3)

28.07.2022 21:15
Marmaris'te orman yangını (3)

KONTROL ALTINA ALINDIMuğla'nın Marmaris ilçesinde, saat 18.06'da çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, saat 18.06'da çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Sarp arazideki yangında havadan yapılan başarılı müdahale ile alevlerin büyümesinin önüne geçildi.


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Helikopterlerin sortileri, uçakların müdahalesi yangının büyümesini engelledi Helikopterlerin sortileri, uçakların müdahalesi yangının büyümesini engelledi Marmaris'te orman yangını Marmaris'te orman yangını
Kaynak: DHA

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te orman yangını (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te orman yangını (3) - Son Dakika
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