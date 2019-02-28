Kontrol Çıkan Araç İstinat Duvarında Durabildi

Bilecik'te seyir halindeyken kontrol çıkan araç, şarampole yuvarlanmaktan kıl payı kurtuldu.

Bilecik'te seyir halindeyken kontrol çıkan araç, şarampole yuvarlanmaktan kıl payı kurtuldu.



Alınan bilgilere göre; Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesi Edebali Caddesi üzerinde seyir halindeki ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 66 AF 450 plakalı otomobil karşı şeritten kontrolsüz bir şekilde gelen otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrol çıkan araç ilk olarak yaya kaldırımı çıkarken, ardından istinat duvarına çarparak durabildi. Araç, yaklaşık 5 metrelik yükseklikten düşmekten son anda kurtuldu. Sadece maddi hasarın meydana geldiği kazada aracın son anda durması olası bir faciayı önledi. - BİLECİK

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