Kontrol edilen 79 bin 677 araçtan 1143 araç trafikten men edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kontrol edilen 79 bin 677 araçtan 1143 araç trafikten men edildi - Son Dakika

Kontrol edilen 79 bin 677 araçtan 1143 araç trafikten men edildi

6 saat önce

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde yaptığı uygulamalarda kontrol edilen 79 bin 677 araçtan bin 143'ü çeşitli suçlardan dolayı trafikten men edildi.

Kontrol edilen 79 bin 677 araçtan 1143 araç trafikten men edildi, System.String[]

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde yaptığı uygulamalarda kontrol edilen 79 bin 677 araçtan bin 143'ü çeşitli suçlardan dolayı trafikten men edildi.


Edinilen bilgiye göre Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda, 42.049 araç kontrol edildi. Eksikliği görülen 12.941 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan 271 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, 700 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında Kasım ayı içerisinde 204'ü yaralanmalı ve 293'ü maddi hasarlı olmak üzere toplam 497 adet trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazalarda 302 kişi yaralandı.


Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında ise trafik denetimlerinde kontrol edilen 29.886 araçtan eksiği veya kural ihlali tespit edilen 7.834 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi.


Alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan 25 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken 303 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi.


Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında Kasım ayı içerisinde 1'i ölümlü, 24'ü yaralanmalı ve 32'si maddi hasarlı olmak üzere toplam 57 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken 63 kişi yaralandı.


Merkez ilçelerde ise 7.742 araç kontrol edilirken, eksiği veya kural ihlali tespit edilen 970 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan 31 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, 140 araç ise çeşitli suçlardan dolayı trafikten men edildi.


İlçe merkezlerinin sorumluluk alanında belirtilen dönem içerisinde 29'u yaralanmalı ve 12'si maddi hasarlı olmak üzere toplam 41 adet trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazalarda ise 51 kişi yaralandı. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:46 Kaynak: İHA
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