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Kontrol faaliyetindeki orman ekipleri gördükleri yıpranmış Türk bayrağını değiştirdi - Son Dakika

Kontrol faaliyetindeki orman ekipleri gördükleri yıpranmış Türk bayrağını değiştirdi

02.02.2022 14:34
Kontrol faaliyetindeki orman ekipleri gördükleri yıpranmış Türk bayrağını değiştirdi

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, koruma faaliyetleri sırasında gördükleri yıpranmış Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, koruma faaliyetleri sırasında gördükleri yıpranmış Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.

Ordu'nun Mesudiye ilçesi Topçam Mahallesi'nde, Topçam Orman İşletme Şefi Gökhan Çağlar ve Orman Muhafaza Memuru Orhan Ercan, ormanların koruma, kontrol faaliyetleri görevindeyken bir çeşmenin yanındaki direkte yıpranmış Türk bayrağı gördü.

Bunun üzerine Çağlar ve Ercan, Giresun Orman Bölge Müdürlüğü'nün talimatıyla araçlarında söz konusu durumlara karşı hazır bulundurdukları Türk bayrağını, yıpranmış bayrak ile değiştirdi.

Yerine yerleştirilen Türk bayrağı göndere çekildi.

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Orman Bölge Müdürlüğü, Türk Bayrağı, Giresun, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kontrol faaliyetindeki orman ekipleri gördükleri yıpranmış Türk bayrağını değiştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrol faaliyetindeki orman ekipleri gördükleri yıpranmış Türk bayrağını değiştirdi - Son Dakika
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