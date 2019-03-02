Son Dakika Haberleri: Kontrol Hattındaki Çatışmada 2 Pakistan Askeri Öldü

Kontrol Hattındaki Çatışmada 2 Pakistan Askeri Öldü

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Çatışma anı KEŞMİR - Pakistanlı yetkililerin, gözaltındaki Hint pilot Abhinandan Varthaman'ı, Hint yetkililere teslim etmesinin ardından Pakistan ile Hindistan askerleri arasında Keşmir kontrol hattında çıkan çatışmada, 2 Pakistan askerinin öldüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Çatışma anı KEŞMİR - Pakistanlı yetkililerin, gözaltındaki Hint pilot Abhinandan Varthaman'ı, Hint yetkililere teslim etmesinin ardından Pakistan ile Hindistan askerleri arasında Keşmir kontrol hattında çıkan çatışmada, 2 Pakistan askerinin öldüğü bildirildi.
Hindistan'ın Tatta Pani ve Jandrot kesimini bombalaması sonucu ise 2 sivil hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:49 Kaynak: AA

Hindistan, Pakistan, Güncel
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