Kontrol Hattındaki Çatışmada 2 Pakistan Askeri Öldü
1 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Çatışma anı KEŞMİR - Pakistanlı yetkililerin, gözaltındaki Hint pilot Abhinandan Varthaman'ı, Hint yetkililere teslim etmesinin ardından Pakistan ile Hindistan askerleri arasında Keşmir kontrol hattında çıkan çatışmada, 2 Pakistan askerinin öldüğü bildirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Çatışma anı KEŞMİR - Pakistanlı yetkililerin, gözaltındaki Hint pilot Abhinandan Varthaman'ı, Hint yetkililere teslim etmesinin ardından Pakistan ile Hindistan
askerleri arasında Keşmir kontrol hattında çıkan çatışmada, 2 Pakistan askerinin öldüğü bildirildi.
Hindistan'ın Tatta Pani ve Jandrot kesimini bombalaması sonucu ise 2 sivil hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:49 Kaynak: AA
Pakistan, Hintli Pilotu Serbest Bıraktı
Kasap, Kendisine Küfreden Arkadaşını Sokak Ortasında Bıçaklayarak Öldürdü
Pakistan-Hindistan Sınırında Çatışma: 4 Pakistanlı, 3 Hint Hayatını Kaybetti
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Müteahhitlik Yapma Şartlarını Duyurdu