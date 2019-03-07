Kontrol İçin Durdurulan Kamyona Otomobil Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı
1 saat önce
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yol kontrolü yapan güvenlik güçlerinin durdurduğu kamyona arkadan çarpan otomobildeki bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yol kontrolü yapan güvenlik güçlerinin durdurduğu kamyona arkadan çarpan otomobildeki bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aydın köyü yakınlarında yol kontrolü yapan güvenlik güçleri, şüphe üzerine Selahattin Yekbeş (39) idaresindeki 43 AAC 810 plakalı kamyonu durdurdu.
Sami E'nin (21) kullandığı 03 DK 810 plakalı otomobil, kamyona arkadan çarptı.
Otomobilde bulunan Veli E. (53) kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralanan sürücü Sami E. ile aynı araçtaki Havva E, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Veli E'nin cenazesi, incelemenin ardından Şuhut Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Sami E'nin ehliyetinin bulunmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:00 Kaynak: AA
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