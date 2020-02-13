Kontrol için gittiği inşaatta yüksekten düşen müteahhit öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kontrol için gittiği inşaatta yüksekten düşen müteahhit öldü - Son Dakika

Kontrol için gittiği inşaatta yüksekten düşen müteahhit öldü

6 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaptıkları inşaatı kontrole giden müteahhit, yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaptıkları inşaatı kontrole giden müteahhit, yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, müteahhit Musa Keysan (72), Zeytinköy Mahallesi Barboros Bulvarı'nda devam eden 114 dairelik inşaatı kontrol etmeye gitti.

4. kattaki bir dairenin balkonuna çıkan Keysan, henüz belirlenemeyen nedenle toprak zemine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Keysan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Keysan'ın cenazesi, incelemelerin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kontrol için gittiği inşaatta yüksekten düşen müteahhit öldü

Pamukkale, Zeytinköy, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:58 Kaynak: AA
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