Kontrol Noktaları Sayesinde Suç Oranlarında Yüzde 40 Azalma Yaşandı
35 dakika önce
Bartın'da il ve ilçe giriş çıkışlarında bulunan uygulama noktalarında bu zamana kadar 489 yabancı uyruklu kaçak göçmen ile birlikte çeşitli suçlardan aranan bin 150 şahıs yakalandı.
Bartın
'da il ve ilçe giriş çıkışlarında bulunan uygulama noktalarında bu zamana kadar 489 yabancı uyruklu kaçak göçmen ile birlikte çeşitli suçlardan aranan bin 150 şahıs yakalandı.
Bartın'da il ve ilçelerin giriş ve çıkışlarında bulunan emniyet ve jandarma personelleri ile birlikte yapılan kontrol noktaları kentin güvenliğine önemli katkı sağladı. Kontrol noktalarında yapılan denetimlerde 489 kaçak göçmen yakalanırken, hırsızlık, gasp, cinayet, dolandırıcılık, sahtecilik, terör, uyuşturucu, cinsel istismar, cinsel saldırı, asayiş, terör, kaçakçılık, güvenlik ve bilişim suçlarını da içeren toplamda bin 150 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Uygulama noktaları sayesinde bölgedeki kaçak göçmen faaliyetleri engellenirken, gasp, hırsızlık, dolandırıcılık gibi diğer suçlarda da yüzde 40'lık bir düşüş yaşandı. - BARTIN
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:38 Kaynak: İHA
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