Kontrol noktalarındaki beton bloklara Diyarbakır'ın tarihi dokuları resmedildi - Son Dakika

Kontrol noktalarındaki beton bloklara Diyarbakır'ın tarihi dokuları resmedildi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Mermer Jandarma Karakolu önündeki kontrol noktasında bulunan beton bloklara, Diyarbakır'ın tanıtımı için kentin tarihi dokuları resmedildi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Mermer Jandarma Karakolu önündeki kontrol noktasında bulunan beton bloklara, Diyarbakır'ın tanıtımı için kentin tarihi dokuları resmedildi.

Sur Kaymakamlığı, Diyarbakır'ın tanıtımı için çalışma başlattı. Mermer Karakolu jandarma kontrol noktasına beton bloklar yerleştirildi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi'nin talimatıyla bu beton bloklara kentin tarihi dokuları olan surlar, Malabadi Köprüsü, Dört Ayaklı Minare, camiler, kilise, On Gözlü Köprü gibi yapılar resmedildi. Yaklaşık bir haftada yapılan resimler, bölgede yolculuk yapan vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. Beton bloklara ayrıca Türk bayrağı, İstiklal Marşı, Mehmetçiklerin siluetleri de işlendi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Jandarma, Sur, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 13:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kontrol noktalarındaki beton bloklara Diyarbakır'ın tarihi dokuları resmedildi - Son Dakika

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