Kontrol noktalarındaki beton bloklara Diyarbakır'ın tarihi dokuları resmedildi - Son Dakika

- Kontrol noktalarındaki beton bloklara Diyarbakır'ın tarihi dokuları resmedildi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Mermer Jandarma Karakolu önündeki kontrol noktasında bulunan beton bloklara kentin tarihi işlendi

Surlardan Dört Ayaklı Minareye, Malabadi Köprüsünden Ulu Camiye kadar kentin kültürünün işlendiği bloklar, vatandaşların memnuniyeti ile karşılandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Mermer Jandarma Karakolu önündeki kontrol noktasında bulunan beton bloklara, Diyarbakır'ın tanıtımı için kentin tarihi dokuları resmedildi.

Sur Kaymakamlığı Diyarbakır'ın tanıtımı için bir çalışma başlattı. Mermer Karakolu jandarma kontrol noktasında beton bloklar yerleştirildi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi'nin talimatıyla kontrol noktasına kentin tarihi dokuları olan surlar, Malabadi Köprüsü, Dört Ayaklı Minare, camiler, kilise, On Gözlü Köprü gibi yapılar işlendi. Yaklaşık bir hafta da yapılan çalışma, bölgede yolculuk gerçekleştiren vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı.

Beton bloklara, Türk bayrağı, İstiklal Marşı, Mehmetçiklerin siluetleri de işlendi.