Son Dakika Haberleri: Kontrol noktasına bomba yüklü motosikletle saldırı
Son Dakika Güncel Kontrol noktasına bomba yüklü motosikletle saldırı

Kontrol noktasına bomba yüklü motosikletle saldırı

1 saat önce

Afrin-Azez kırsalındaki kontrol noktasında motosikletli bir şahıs tarafından bombalı saldırı düzenlendi.

Kontrol noktasına bomba yüklü motosikletle saldırı, System.String[]

Afrin- Azez kırsalındaki kontrol noktasında motosikletli bir şahıs tarafından bombalı saldırı düzenlendi.


Edinilen bilgiye göre, Afrin-Azez arasındaki kontrol noktasında motosikletli bir şahıs güvenlik görevlilerin dikkatini çekti. Açılan ateş üzerine saldırgan motosiklete yüklü olan bombayı patlattı. Saldırgan ölürken, 4 kişi de yakalandı.


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Afrin, Azez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:40 Kaynak: İHA
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