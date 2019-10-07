Kontrol noktasına bomba yüklü motosikletle saldırı
1 saat önce
Afrin-Azez kırsalındaki kontrol noktasında motosikletli bir şahıs tarafından bombalı saldırı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:40 Kaynak: İHA
Afrin- Azez kırsalındaki kontrol noktasında motosikletli bir şahıs tarafından bombalı saldırı düzenlendi.
Edinilen bilgiye göre, Afrin-Azez arasındaki kontrol noktasında motosikletli bir şahıs güvenlik görevlilerin dikkatini çekti. Açılan ateş üzerine saldırgan motosiklete yüklü olan bombayı patlattı. Saldırgan ölürken, 4 kişi de yakalandı.
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