Kontrol noktasına bomba yüklü motosikletle saldırı

Afrin- Azez kırsalındaki kontrol noktasında motosikletli bir şahıs tarafından bombalı saldırı düzenlendi.



Edinilen bilgiye göre, Afrin-Azez arasındaki kontrol noktasında motosikletli bir şahıs güvenlik görevlilerin dikkatini çekti. Açılan ateş üzerine saldırgan motosiklete yüklü olan bombayı patlattı. Saldırgan ölürken, 4 kişi de yakalandı.



Bölgede bomba imha uzmanları çalışma başlattı - HALEP