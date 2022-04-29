Kontrol noktasında durdurulan kamyondan 500 bin adet makaron çıktı - Son Dakika
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Kontrol noktasında durdurulan kamyondan 500 bin adet makaron çıktı

29.04.2022 10:49
Kontrol noktasında durdurulan kamyondan 500 bin adet makaron çıktı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan kamyonda 500 bin adet makaron ele geçirildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan kamyonda 500 bin adet makaron ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bugün saat 02.30 sıralarında Gazipaşa ilçesi Güney Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktasında gerçekleştirilen kontrollerde Mersin'den Antalya'ya giden M.C. isimli şahsın idaresindeki kamyonetin kapalı kasasında bölümünde 50 koli 500 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı. - ANTALYA

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Jandarma, Gazipaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrol noktasında durdurulan kamyondan 500 bin adet makaron çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrol noktasında durdurulan kamyondan 500 bin adet makaron çıktı - Son Dakika
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