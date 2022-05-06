Kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde bulundu - Son Dakika
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Kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde bulundu

06.05.2022 14:51
Kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde bulundu

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrol nokrasında durdurduğu yolcu otobüsündeki yabancı uyruklu bir kişinin çantasından 3 gram plaka esrar maddesi ele geçirildi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrol nokrasında durdurduğu yolcu otobüsündeki yabancı uyruklu bir kişinin çantasından 3 gram plaka esrar maddesi ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Döşemealtı ilçesi, Kovanlık Yol Kontrol Noktasında dün sabah 09.10 sıralarında narkotik köpeği "Varan" ile birlikte yolcu otobüsünde yapılan aramada, İsviçre uyruklu G.N. isimli şahsın çantasının içerisinde 3 gram plaka esrar maddesi ele geçirildi.

Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı. - ANTALYA

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Döşemealtı, Jandarma, Antalya, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde bulundu - Son Dakika


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