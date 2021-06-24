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Son dakika haberleri | BURSA KONTROL NOKTASINDA POLİSE ÇARPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ: POLİS OTOSU TERSTEN GELİYOR DİYE GÖRDÜM - Son Dakika

Son dakika haberleri | BURSA KONTROL NOKTASINDA POLİSE ÇARPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ: POLİS OTOSU TERSTEN GELİYOR DİYE GÖRDÜM

24.06.2021 13:50

Bir son dakika haberine göre BURSA'da uygulama noktasına dalan otomobilin çarptığı polis memuru Rıdvan Güneş'in (30) yoğun bakımdan çıktığı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

BURSA'da uygulama noktasına dalan otomobilin çarptığı polis memuru Rıdvan Güneş'in (30) yoğun bakımdan çıktığı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Otomobilin 2.27 promil alkollü sürücüsü Avukat Doğukan U.?nun (27) olayın ardından polislere, "Polis otosu tersten geliyor diye gördüm" dediği belirtildi.

Kaza, çarşamba günü saat 00.30 saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu öne sürülen Doğukan U. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu uygulama yapılan polis noktasına daldı. Önce polis memuru Rıdvan Güneş'e, ardından da polis aracına çapan otomobil, uygulama noktasında bulunan Şuayip Günay yönetimindeki 16 BF 105 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada, polis memuru Rıdvan Güneş ile polis aracında bulunan Ersin Güneş (45) ve otomobillerin sürücüleri Doğukan U. ve Günay yaralandı. 2'si polis 4 yaralı, çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü Doğukan U.?nun yapılan kontrolünde 2.27 promil alkollü olduğu saptandı.

KAZA MOBESEDE

Bu arada kaza anı mobese kameralarına yansıdı. Görüntülerde; Doğukan U. yönetimindeki otomobilin hızla uygulama noktasına girmesi, polis aracına ve uygulama noktasında bekleyen otomobile çarptığı anlar yer aldı.

AĞIR YARALI POLİS MEMURU YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Bursa Şehir Hastanesi'nde yapılan ameliyatın ardından yoğun bakıma kaldırılan polis memuru Rıdvan Güneş, normal servise alındı. Güneş'in sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Kalçasındaki kırıklar nedeniyle ameliyat edilecek alkollü sürücü avukat Doğukan U.?nun da Uludağ Üniversitesi'ndeki tedavisi devam ediyor. Bu arada, diğer yaralılardan polis memuru Ersin Güneş'in bacağında kırıklar olduğu ve ameliyat olmayı beklediği, Şuayip Günay'ın ise tedavisinin tamamlanıp, tedavi edildiği bildirildi.

Doğukan U.?nun olayın ardından kaldırıldığı hastanede polis ekiplerine, 'Ne olduğunu hatırlamıyorum ama polis otosu tersten geliyor diye gördüm' dediği belirtildi. Doğukan U.?nun tedavisinin ardından savcılığa ifade vereceği kaydedildi.

Son dakika haberleri | BURSA KONTROL NOKTASINDA POLİSE ÇARPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ: POLİS OTOSU TERSTEN GELİYOR DİYE GÖRDÜM
Son dakika haberleri | BURSA KONTROL NOKTASINDA POLİSE ÇARPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ: POLİS OTOSU TERSTEN GELİYOR DİYE GÖRDÜM
Son dakika haberleri | BURSA KONTROL NOKTASINDA POLİSE ÇARPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ: POLİS OTOSU TERSTEN GELİYOR DİYE GÖRDÜM
Son dakika haberleri | BURSA KONTROL NOKTASINDA POLİSE ÇARPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ: POLİS OTOSU TERSTEN GELİYOR DİYE GÖRDÜM
Son dakika haberleri | BURSA KONTROL NOKTASINDA POLİSE ÇARPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ: POLİS OTOSU TERSTEN GELİYOR DİYE GÖRDÜM
Son dakika haberleri | BURSA KONTROL NOKTASINDA POLİSE ÇARPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ: POLİS OTOSU TERSTEN GELİYOR DİYE GÖRDÜM
Son dakika haberleri | BURSA KONTROL NOKTASINDA POLİSE ÇARPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ: POLİS OTOSU TERSTEN GELİYOR DİYE GÖRDÜM
Son dakika haberleri | BURSA KONTROL NOKTASINDA POLİSE ÇARPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ: POLİS OTOSU TERSTEN GELİYOR DİYE GÖRDÜM
Son dakika haberleri | BURSA KONTROL NOKTASINDA POLİSE ÇARPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ: POLİS OTOSU TERSTEN GELİYOR DİYE GÖRDÜM
Son dakika haberleri | BURSA KONTROL NOKTASINDA POLİSE ÇARPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ: POLİS OTOSU TERSTEN GELİYOR DİYE GÖRDÜM
Son dakika haberleri | BURSA KONTROL NOKTASINDA POLİSE ÇARPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ: POLİS OTOSU TERSTEN GELİYOR DİYE GÖRDÜM
Son dakika haberleri | BURSA KONTROL NOKTASINDA POLİSE ÇARPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ: POLİS OTOSU TERSTEN GELİYOR DİYE GÖRDÜM
Son dakika haberleri | BURSA KONTROL NOKTASINDA POLİSE ÇARPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ: POLİS OTOSU TERSTEN GELİYOR DİYE GÖRDÜM
Son dakika haberleri | BURSA KONTROL NOKTASINDA POLİSE ÇARPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ: POLİS OTOSU TERSTEN GELİYOR DİYE GÖRDÜM
Son dakika haberleri | BURSA KONTROL NOKTASINDA POLİSE ÇARPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ: POLİS OTOSU TERSTEN GELİYOR DİYE GÖRDÜM
Son dakika haberleri | BURSA KONTROL NOKTASINDA POLİSE ÇARPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ: POLİS OTOSU TERSTEN GELİYOR DİYE GÖRDÜM
Son dakika haberleri | BURSA KONTROL NOKTASINDA POLİSE ÇARPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ: POLİS OTOSU TERSTEN GELİYOR DİYE GÖRDÜM
Son dakika haberleri | BURSA KONTROL NOKTASINDA POLİSE ÇARPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ: POLİS OTOSU TERSTEN GELİYOR DİYE GÖRDÜM
Son dakika haberleri | BURSA KONTROL NOKTASINDA POLİSE ÇARPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ: POLİS OTOSU TERSTEN GELİYOR DİYE GÖRDÜM

Polis Memuru, Doğukan, Bursa, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | BURSA KONTROL NOKTASINDA POLİSE ÇARPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ: POLİS OTOSU TERSTEN GELİYOR DİYE GÖRDÜM - Son Dakika


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