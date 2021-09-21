Kontrol noktasından kaçan minibüste 14 düzensiz göçmen çıktı - Son Dakika

Kontrol noktasından kaçan minibüste 14 düzensiz göçmen çıktı

Bolu'da, jandarma ekiplerinin kontrol noktasından kaçan minibüsteki 14 düzensiz göçmen minibüsün camlarını kırarak kaçmaya çalıştıkları sırada yakalandı.

Bolu'da, jandarma ekiplerinin kontrol noktasından kaçan minibüsteki 14 düzensiz göçmen minibüsün camlarını kırarak kaçmaya çalıştıkları sırada yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Yeniçağa ilçesi TEM Otoyolu üzerinde yol kontrolü yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kontrol noktasına yaklaşan 06 S 9565 plakalı minibüsün durduktan sonra geri geri gittiğini fark etti. Jandarma ekiplerinin durdurmaya çalıştığı minibüste bulunan Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmen jandarmadan kaçabilmek için minibüsün camlarını kırarak dışarı çıktı. Ekiplerin kovalamacasında düzensiz göçmenler kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü Mahmut Y. hakkında "Göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatılarak 26 bin 474 lira idari para cezası kesildi. Mahmut Y.'nin kullandığı minibüs ise trafikten men edilerek otoparka götürüldü. Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmene 4 bin 749'ar lira idari yaptırım uygulanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - BOLU

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