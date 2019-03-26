Kontrol Noktasından Kaçarken İki Polise Çarptılar

Isparta'da kontrol noktasından kaçarken iki polis memuruna çarparak hafif yaralayan otomobilin sürücüsü ile yanındaki iki kişi yakalandı.

Isparta'da kontrol noktasından kaçarken iki polis memuruna çarparak hafif yaralayan otomobilin sürücüsü ile yanındaki iki kişi yakalandı.



Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin, Sav Beldesi yakınlarındaki kontrol noktasında kimlik kontrolü için durdurmak istedikleri otomobilin sürücüsü, iki polis memuruna çarparak kaçtı.



Hafif yaralanan polis memurları ayakta tedavi edilirken, olay yerinden uzaklaşan otomobil, Büyükhacılar köyünde terkedilmiş bulundu.



Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, otomobilin sürücüsü E.Y. ile otomobilde bulunan S.Z.Ç. ve B.Y'yi yakaladı.



Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar eroin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.



Haklarında "uyuşturucu madde kullanmak", "görevli memura görevi yaptırmamak için direnmek" ve "yaralama" suçlarından işlem yapılan 3 şüpheli de gözaltına alındı.

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