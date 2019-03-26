Son Dakika Haberleri: Kontrol Noktasından Kaçarken İki Polise Çarptılar

Kontrol Noktasından Kaçarken İki Polise Çarptılar

52 dakika önce

Isparta'da kontrol noktasından kaçarken iki polis memuruna çarparak hafif yaralayan otomobilin sürücüsü ile yanındaki iki kişi yakalandı.

Kontrol Noktasından Kaçarken İki Polise Çarptılar, System.String[]
Isparta'da kontrol noktasından kaçarken iki polis memuruna çarparak hafif yaralayan otomobilin sürücüsü ile yanındaki iki kişi yakalandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin, Sav Beldesi yakınlarındaki kontrol noktasında kimlik kontrolü için durdurmak istedikleri otomobilin sürücüsü, iki polis memuruna çarparak kaçtı.

Hafif yaralanan polis memurları ayakta tedavi edilirken, olay yerinden uzaklaşan otomobil, Büyükhacılar köyünde terkedilmiş bulundu.

Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, otomobilin sürücüsü E.Y. ile otomobilde bulunan S.Z.Ç. ve B.Y'yi yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar eroin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Haklarında "uyuşturucu madde kullanmak", "görevli memura görevi yaptırmamak için direnmek" ve "yaralama" suçlarından işlem yapılan 3 şüpheli de gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:56 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Isparta, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den Türkiye'ye F-35 Teslimatına Şartlı Onay: Patriotları Almasına İhtiyacımız Var Piar Araştırma, 9 İlin Anket Sonuçlarını Yayınladı! Bursa'da CHP Yarışı Önde Götürüyor Kar Yolları Kapattı, Hasta Ambulansa 2 Kilometre Brandayla Taşındı Meteoroloji'den 5 İl İçin Kritik Uyarı! Kar ve Soğuk Hava Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 19:48:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kontrol Noktasından Kaçarken İki Polise Çarptılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]