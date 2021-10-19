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Kontrol noktasından kaçarken, polisi yerlerde sürükledi! CHP'li isim kendisini bu sözlerle savundu: Şeker hastasıyım, panikledim - Son Dakika

Kontrol noktasından kaçarken, polisi yerlerde sürükledi! CHP'li isim kendisini bu sözlerle savundu: Şeker hastasıyım, panikledim

19.10.2021 11:38

İzmit'te kontrol noktasında aracı durdurulan eski CHP İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Bülent Sadıkoğlu, aniden gaza basıp aracını hareket ettirince cama tutunan trafik polisini sürükleyerek yaralanmasına sebep olmuştu. Sadıkoğlu'nun olay sonrası verdiği ifade ortaya çıktı. Bülent Sadıkoğlu'nun normalde kendisinin beyefendi birisi olduğunu belirterek, "Şeker hastasıyım, o yüzden panikledim. Aracımın bağlanmasından korktum o yüzden kaçtım. Böyle olmasını istemezdim" dedi.

İzmit'in Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda geçen hafta Perşembe günü meydana gelen olayda, trafik polislerinin denetim için durdurduğu otomobilin sürücüsü Bülent Sadıkoğlu bir anda gaza basarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada polis memuru Bedir Yıldız (25), otomobilin açık olan sol ön camına tutununca sürüklenerek yaralandı.

ARACINI TERK EDİP KAÇTI

Denetim noktasından kaçan sürücünün aracı, 4 kilometre uzaklıkta, Vezirçiftliği Mahallesi Kafkas Sokak'ta bulundu. CHP'de bir dönem İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı yapan Bülent Sadıkoğlu'na ait olduğu belirlenen aracın, İstanbul Anadolu 21'inci İcra Dairesi'nden hacizli yakalamalı olduğu tespit edilerek trafik polislerince durdurulduğu ve bu nedenle Sadıkoğlu'nun kaçtığı belirtildi.

TRAFİK POLİSİNİN OMZU KIRILDI

Omzunda kırık olan polis memuru Bedir Yıldız, Kocaeli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Bedir Yıldız'ın, iyileştikten sonra görevine döneceği belirtildi.

'''ŞEKER HASTASIYIM PANİKLEDİM''

'Polis, dün öğle saatlerinde Bülent Sadıkoğlu'nu gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Sadıkoğlu bugün adliyeye sevk edilecek. Bülent Sadıkoğlu'nun emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Normalde kendisinin beyefendi birisi olduğunu belirten Sadıkoğlu ifadesinin devamında, "Şeker hastasıyım, o yüzden panikledim. Aracımın bağlanmasından korktum o yüzden kaçtım. Böyle olmasını istemezdim" dediği öğrenildi.

İHRAÇ SÜRECİ BAŞLATILDI

Polis memurunu yaralama suçundan firari olarak aranan ve halen partisinin üyesi olan Sadıkoğlu'nun partisinden ihraç edilmesi için sürecin başladığı açıklandı. İhraç sürecinin başlatıldığını sosyal medya hesabından duyuran CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, Sadıkoğlu'nun partide şu an aktif görevi bulunmadığını belirttiği açıklamasında, "Polis memurumuzun ve tüm vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atan şahsın, partimizden en kısa sürede ihraç edilmesi için gerekli süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Polis Memuru, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrol noktasından kaçarken, polisi yerlerde sürükledi! CHP'li isim kendisini bu sözlerle savundu: Şeker hastasıyım, panikledim - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • abdulkerim kaya: ne tür zottirik iş çıkıyorsa krallardan daha çok soytarı krallardan çıkıyor. bir insanın hayatını karartabilirdi Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Murat Celik: Arkadaşlar şeker hastası isen bu işi yapmayacaksın 65 yaş üstü milletvekilleri bırakın yerinizi genç çocuklara bırakın aklınız yerinizde değil milletin iradesi olmaya çalışıyorsunuz Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Kontrol noktasından kaçarken, polisi yerlerde sürükledi! CHP'li isim kendisini bu sözlerle savundu: Şeker hastasıyım, panikledim - Son Dakika
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