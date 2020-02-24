Kontrol noktasından kaçmak istedi polisi sürükledi - Son Dakika
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Kontrol noktasından kaçmak istedi polisi sürükledi

7 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir sürücü polis kontrolü sırasında kaçmaya çalıştığı sırada polis memuru direksiyonu ve aynayı tuttu.

Kontrol noktasından kaçmak istedi polisi sürükledi, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir sürücü polis kontrolü sırasında kaçmaya çalıştığı sırada polis memuru direksiyonu ve aynayı tuttu. Bir süre polis memurunu sürükleyen sürücü kaçamayacağını anlayınca durmak zorunda kaldı.


Olay Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Atatürk Bulvarı üzerinde alkol uygulaması yaptı. Trafik polisleri Kubilay Ordahan ve Türker Gençtürk, alkol kontrolü için Eyüp K.'ya ait 35 AKC 213 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Araç sürücüsüyle ilgili uygulamanın yapılacağı sırada sürücü aracını hareket ettirerek kaçma girişiminde bulundu. Kaçma girişimine engel olmak isteyen polis memuru aracın direksiyon ile aynasına tutundu. Polis memuru, araç hızlanmasına rağmen bırakmayınca sürücü aracını durdurmak zorunda kaldı. Araç ile birlikte sürüklenen polis memuru olayı hafif şekilde yaralı olarak atlatırken, polis memurunu sürükleyen araç sürücüsü Eyüp K., gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde Eyüp K.'nin 1,81 promil alkollü olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eyüp K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan, polis memurunun araçla birlikte sürüklenmesi bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - MANİSA

Turgutlu, Manisa, Eyüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:34 Kaynak: İHA
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