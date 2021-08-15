Kontrol noktasından kaçtı, bıraktığı poşetten uyuşturucu çıktı - Son Dakika

VAN'ın Gevaş ilçesindeki Balaban jandarma kontrol noktasını yaya olarak geçmeye çalışan ve jandarmanın ihtarına uymayıp kaçan şüphelinin bıraktığı poşette 2 kilo metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesindeki Balaban Jandarma Asayiş Kontrol Noktası'nda yol kontorelleri yaptı. Kontrol noktasını yaya olarak geçmeye çalışan bir şüpheli, jandarma ekiplerinin kendisini fark ettiğini görünce, elindeki poşeti yere atıp kaçtı. Poşette yapılan aramada 2 kilo metamfetamin ele geçirilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma ve soruşturma devam ediyor.