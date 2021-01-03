Son dakika haberleri... Kontrolden çıkan anız yangını korkuttu - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kontrolden çıkan anız yangını korkuttu
03.01.2021 18:32
Son dakika haberleri... Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ormanlık alana yakın bir bölgede yakılan anızlar yangına sebep oldu.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ormanlık alana yakın bir bölgede yakılan anızlar yangına sebep oldu. Kısa süreli paniğe sebep olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Serdivan ilçesi Sivritepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaş tarafından yakılan anızlar kontrolden çıkarak yangına sebep oldu. Alevlerin yükselmesiyle birlikte bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süreli paniğe neden olan yangın, itfaiye erlerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA
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