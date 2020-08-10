Kontrolden çıkan araç 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan araç 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
Antalya'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Metrelerce sürüklendikten sonra takla atarak duran araçta sürücü hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.
Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Uzunöz Mahallesi yolunda meydana geldi. Güveş mevkiine seyir halinde olan Kerim Karaduman (54) idaresindeki 07 NA 2660 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Araç kayalık alanda metrelerce sürüklendikten sonra takla atarak durabildi. Hurda yığınına dönen araçta çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde sürücü Karaduman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta yolcu olarak bulunan ve kazayı yaralı olarak atlatan İsmet K. (76) ve Ali D. (57) ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedaviye alınan 2 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden Karaduman ise incelemelerin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Karaduman'ın cenazesi bugün Tosmur Ak Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 15:05
Kaynak: İHA
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