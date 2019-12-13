Kontrolden çıkan araç 6 otomobile çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kontrolden çıkan araç 6 otomobile çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan araç 6 otomobile çarptı: 3 yaralı

6 saat önce

Hatay'da kontrolden çıkan hafif ticari araç park halindeki 6 otomobile çarptı.

Kontrolden çıkan araç 6 otomobile çarptı: 3 yaralı, System.String[]

Hatay'da kontrolden çıkan hafif ticari araç park halindeki 6 otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçesi Atatürk Bulvarı'nda İlker K. kullandığı 31 KM 165 plakalı hafif ticari aracının direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu park halinde bulunan 6 otomobile çarptı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü İlker K. ile aynı araçta bulunan 2 kişiyi İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza nedeniyle kapanan bulvar, araçların çekilmesi sonucunda trafiğe açıldı.

(İsmet Biçen/İHA)

Atatürk Bulvarı, İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz
Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada Mersin'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan "hanımağa" lakaplı şahıs tutuklandı Yazar Sibel Köse'yi bacağından eden eşe, 2 suçtan 10 ay hapis

Son Dakika Haberleri
06:13 KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL 10 METRELİK KÖPRÜDEN UÇTU: 1 YARALI - Son Dakika
05:50 Hatay'da alışveriş merkezinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
05:49 Otomobil alt geçide düştü: 1 yaralı - Son Dakika
05:34 İstanbul'da otomobil alt geçide düştü: 1 yaralı - Son Dakika
05:16 6 ilde çalıntı otomobil dolandırıcılarına 'Kermes' operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Son Dakika
23:15 Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 06:18:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kontrolden çıkan araç 6 otomobile çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]