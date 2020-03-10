Kontrolden çıkan araç ağaca çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan araç ağaca çarptı: 3 yaralı

1 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kadın sürücünün kontrolünden çıkan araç refüjdeki ağaca çarparak durabildi.

Kontrolden çıkan araç ağaca çarptı: 3 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kadın sürücünün kontrolünden çıkan araç refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken kaza sonrası olay yerine gelen kazazedenin yakını sinir krizi geçirerek aracı tekmeledi.


Kaza, Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Ofis Sanat Merkezi önünde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya İlçe Garajları istikametinden şehir merkezi istikametine gitmekte olan F.H. isimli kadın sürücü idaresindeki 34 VP 8314 plakalı araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle ağaç karşı şeride devrilirken, araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Kaza sonucu araç içerisinde sıkışan 2 kişi itfaiye erlerinin müdahalesi sonucu sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine sevk edildi. İsimleri henüz öğrenilemeyen yaralılar ilk müdahaleleri sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenikent Devlet Hastanesi ve Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Öte yandan, kaza sonrası olay yerine gelerek sinir krizi geçiren kazazedinin yakını ise aracı tekmeledi. Karşı şeride devrilen ağaç itfaiye ekiplerince kontrollü şekilde yoldan kaldırılırken, ağır hasarın meydana geldiği araçta çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Adapazarı, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:31 Kaynak: İHA
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