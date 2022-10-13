Olay, merkez Osmangazi ilçesi, İstanbul Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerem V. İdaresindeki 16 AKH 481 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 70 metre savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören çevredekiler yaralanın yanına koşarken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hemen itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen aracın patlama riskine karşı itfaiyeciler önlem alırken, sağlık görevlileri yaralıya olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine sevk etti.

Kaynak: İHA

Osmangazi, Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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