Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Araç Aydınlatma Direğine Çarptı: 1 Ölü

Kontrolden Çıkan Araç Aydınlatma Direğine Çarptı: 1 Ölü

2 saat önce

Muğla'nın Fethiye İlçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarpan sürücü hayatını kaybetti.

Kontrolden Çıkan Araç Aydınlatma Direğine Çarptı: 1 Ölü, System.String[]
Muğla'nın Fethiye İlçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarpan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre; Elvan Turaboğlu Kolcu ( 34 ) idaresindeki 48 JB 251 plakalı hafif ticari araç ile Üzümlü Mahallesi Durmuş Demirci Bulvarı üzerinde, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjte buluna aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola fırlayan Kolcu ağır yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine Jandarma, ve ambulans sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kolcu 112 Acil Ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesinde kaldırıldı. Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Kolcu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle karayolu bir süre tek şeritten verildi. Kaza ile ilgili soruşturmayı Üzümlü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sürdürüyor. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:43 Kaynak: İHA

Üzümlü, Muğla, Fethiye, 3. Sayfa
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