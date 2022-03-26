Sarıgöl'de bağa devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sarıgöl'de bağa devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

26.03.2022 16:01
Sarıgöl'de bağa devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Sarıgöl'de kontrolden çıkan otomobilin bağa devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Sarıgöl'de kontrolden çıkan otomobilin bağa devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Dadağlı Mahallesi'nde Yılmaz K'nın (52) kullandığı 35 AYL 508 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bağa düştü.

Takla atan araçtaki sürücü ile Süleyman A (91), Zeynep A. (89), Birsel K. (47) ve Alperen K. (25) yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Süleyman A ve Zeynep A'nın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Sarıgöl'de bağa devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Sarıgöl'de bağa devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Sarıgöl'de bağa devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

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Otomobil, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sarıgöl'de bağa devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıgöl'de bağa devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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