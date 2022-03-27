Kontrolden çıkan araç bağa uçtu: 5 yaralı - Son Dakika

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bağa uçan araçtaki 5 kişi yaralandı.

Kaza, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bağlı Dadağlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz K. idaresindeki 35 AYL 508 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun kenarında bulunan bağa uçtu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde bulunan sürücü Yılmaz K. ile beraber, Süleyman A. (91), Zeynep A. (89), Birsel K. (47) ve Alperen K. (25) yaralandı. Yaralılardan Süleyman A. ile Zeynep A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA