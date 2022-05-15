Kontrolden çıkan araç bahçe duvarına çarparak takla attı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan araç bahçe duvarına çarparak takla attı: 2 ölü, 1 yaralı

15.05.2022 08:23

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin bahçe duvarına çarparak takla attığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Halil İbrahim Katipoğlu'nun, Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürünün ağabeyi olduğu öğrenildi.

Sinop istikametine seyir halinde olan otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çıktı, daha sonra bahçe duvarının parmaklıklarını kırıp diğer evin bahçe duvarına çarparak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ OLAY YERİNDE VEFAT ETTİ

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Araçta sıkışan şahıslar itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden güçlükle çıkartıldı .Kazada otomobilden çıkartılan Halil İbrahim Katipoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılardan Aykut Uyanık ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

EKİPLER KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Otomobilde bulunan yaralı Latif Hasbolat, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Kazada hayatını kaybeden Halil İbrahim Katipoğlu'nun, Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu'nun ağabeyi olduğu öğrenildi.

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milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, İtfaiye, Bafra, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan araç bahçe duvarına çarparak takla attı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan araç bahçe duvarına çarparak takla attı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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