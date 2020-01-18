Kontrolden çıkan araç bahçe duvarına çarptı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan araç bahçe duvarına çarptı

7 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kontrolden çıkan açık kasa kamyonet bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kontrolden çıkan araç bahçe duvarına çarptı, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kontrolden çıkan açık kasa kamyonet bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Odun almak için bahçede bulunan ev sahibi kazayı kıl payı atlattı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, dün gece saatlerinde Şeyhsinan Mahallesi Ali Koç Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin İ. (17) yönetimindeki 45 ZV 922 plakalı açık kasa kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir evin bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bahçe duvarı yıkılırken, odun almak için bahçede bulunan ev sahibi Türkan Çakmak (40) kazayı kıl payı atlattı. Araç sürücüsü Hüseyin İ, kaza sonrası olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları çalışma sonrası kaçan sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı. Kaza sırasında çok korktuğunu belirten ev sahibi Türkan Çakmak, "Dışarıya odun almaya çıkmıştım. Bir anda gürültü duydum, kendimi içeriye zor attım. Saniye farkıyla hayata tutundum. Verilmiş sadakam varmış" dedi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Manisa, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:30 Kaynak: İHA
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