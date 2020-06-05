Kontrolden çıkan araç bahçe duvarına çarptı: 5 yaralı - Son Dakika

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Orhangazi- İznik karayolu, Orhangazi'ye bağlı Çakırlı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre İznik istikametinden Orhangazi istikametine giden Hamza Ö. (40) idaresindeki 34 CKD 992 plakalı otomobil, Çakırlı kavşağında kontrolden çıktı.

BAHÇE DUVARINA ÇARPTI

Savrulan otomobil kavşakta bulunan bir evin bahçe duvarına çarptı. Duvarı yıkan otomobil bahçeye girdi. Hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü ile birlikte Ahmet Burhan Koç (29), Ali Çiçek (37), Mahmut Mustafa Özdil ( 45) ve Kemal Bulut (36) yaralandı. Yaralılar vatandaşlar tarafından araç içinden çıkarılırken, olay yerine gelen ambulanslara Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan ve hayati tehlikesi bulunan Ahmet Burhan Koç Orhangazi Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı

(İHA)