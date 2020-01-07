Kontrolden çıkan araç benzinliğe böyle daldı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan araç benzinliğe böyle daldı

6 saat önce

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç benzin istasyonuna daldı.

Kontrolden çıkan araç benzinliğe böyle daldı, System.String[]

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç benzin istasyonuna daldı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre kaza, 1 Ocak 2020 tarihinde saat 23.21 sıralarında Anadolu Caddesi üzerinde bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. İstasyonunda çalışan personeller müşteriler ile ilgilenirken, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı biranda sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen beyaz renkli bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hızla benzin istasyonuna daldı. Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan kazada, E.E. isimli çalışan, yakıt almak üzere istasyona yanaşmış otomobil ile ilgilendiği esnada, kontrolsüz şekilde istasyona giren bir otomobil yakıt pompasına ve önündeki otomobile çarptı. E.E. isimli istasyon çalışanı kazadan son anda yara almadan kurtulurken, yaşanılan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza sonrası hasar gören yakıt pompası kullanıma kapatıldı. - İZMİR

Karşıyaka, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 07:44 Kaynak: İHA
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