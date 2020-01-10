Kontrolden çıkan araç binanın duvarına çarptı, iki kişi araçta sıkıştı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan araç binanın duvarına çarptı, iki kişi araçta sıkıştı

6 saat önce

Üsküdar'da seyir halinde olan otomobil virajı döndüğü sırada kontrolden çıkıp bir binanın duvarına çarparak durabildi.

Üsküdar'da seyir halinde olan otomobil virajı döndüğü sırada kontrolden çıkıp bir binanın duvarına çarparak durabildi. Araç içerisinde sıkışan iki yaralı, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin araçta sıkışan yaralıları kurtarma çabası cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Üsküdar Çamlıca Mahallesi Libadiye Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir otomobil virajı döndüğü sırada kontrolden çıkıp kaldırımı aşarak bir binanın bahçesine daldı. Otomobil binadaki bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Araçtaki iki kişi araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sıkışan kişileri araç içerisinden çıkardı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

İtfaiyenin araç içerisinde sıkışanları kurtardığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde itfaiye araçta sıkışan kişileri kurtarmaya çalışıyor. Kurtarılan kişi sedyeye alınıyor.

(Aykut Zor/İHA)

Kontrolden çıkan araç binanın duvarına çarptı, iki kişi araçta sıkıştı

Üsküdar, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:05 Kaynak: İHA
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