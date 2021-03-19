Kontrolden çıkan araç demir bariyerlere çarptı - Son Dakika

Kontrolden çıkan araç demir bariyerlere çarptı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkan aracın demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkan aracın demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Ankara- İzmir E96 karayolu Salihli Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula yönünden, Salihli yönüne gitmekte olan Rıza S.(26) yönetimindeki 45 RZ 455 otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, orta refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

Son Dakika

THY uçağında kalp krizi geçiren bebeğe ilk müdahaleyi yapan AK Partili Milletvekili o anları anlattı

Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı

Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'li Leicester, Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak istiyor

Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı

Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu

Dünya diken üstünde! ABD "Katil" dedi, Rusya'dan savaş çıkışı geldi: Biz hazırız

İstanbul Havalimanı son bir yılın en yoğun gününü yaşıyor

Son Dakika: A Milli Takım aday kadrosu belli oldu! Kadroda iki sürpriz isim var