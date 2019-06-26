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Kontrolden çıkan araç dereye uçtu

43 dakika önce

Kontrolden çıkan araç dereye uçtuZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak dereye uçtu.

Kontrolden çıkan araç dereye uçtu
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak dereye uçtu. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza Gülüç Beldesi sahil bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre O.A. idaresindeki 81 FF 625 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çıktı ardından da dereye uçtu. Çevredeki vatandaşların yardımı ile araçtan çıkan sürücüye 112 sağlık ekipleri müdahale etmek istedi. Durumunun iyi olduğunu belirten sürücü hastaneye gitmek istemese de polis ve sağlık ekiplerinin ikna etmesi ile kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında sahil bandında vatandaşların bulunmaması büyük bir facianın önüne geçti. Kaza sırasında otomobil sahil bandında bulunan banklara ve çevre düzenlemesine zarar verdi.
Kaza yapan otomobil vinç yardımı ile dereden çıkartılırken, polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.
Kontrolden çıkan araç dereye uçtu
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:25 Kaynak: İHA
Zonguldak, Yerel
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