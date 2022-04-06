Kontrolden çıkan araç dereye yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan araç dereye yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

06.04.2022 20:47
Kontrolden çıkan araç dereye yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde kontrolden çıkan aracın dereye yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde kontrolden çıkan aracın dereye yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kürtün Devlet Hastanesinde tedavi gören babasını taburcu ettikten sonra birlikte köye dönmek için yola çıkan Beşir Köyü Muhtarı Ali Karahan (55) yönetimindeki 55 AE 811 plakalı araç Yukarı Kürtün grup yolunun Elmalı Altı mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metre yükseklikten dereye yuvarlandı.

Kazanın ardından muhtar Karahan, babası Cemal (85) ve kız kardeşi Güldane Karahan (32) vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılıp kıyıya ulaşırken annesi Hanife Karahan (72) olay yerinde bulunamadı. Görgü tanıklarının ihbarıyla olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yaşlı kadının Kürtün Deresi'nin sularına kapılarak gittiğinden şüphelenilerek arama çalışması başlatıldı.

Olay yerine ulaşan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri ise yaptıkları çalışmada yaşlı kadının aracın altında sıkıştığını belirledi. Vinç yardımıyla aracı kaldırınca Hanife Karahan'ın cansız bedenine ulaşan ekipler halat yardımıyla cesedi yola çıkardı. Karahan'ın cenazesi Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada yaralanan muhtar Karahan, babası Cemal ve kız kardeşi Güldane Karahan olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kürtün Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Muhtar Karahan ve babası Cemal Karahan ileri tetkik ve tedavi için Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazanın ardından Vali Kamuran Taşbilek, Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi gören muhtar Ali Karahan ve babası Celal Karahan'ı ziyaret ederek son durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı. - GÜMÜŞHANE

Kontrolden çıkan araç dereye yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
Kontrolden çıkan araç dereye yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
Kontrolden çıkan araç dereye yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
Kontrolden çıkan araç dereye yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
Kontrolden çıkan araç dereye yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
Kontrolden çıkan araç dereye yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

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Ali Karahan, Gümüşhane, Tragger, Muhtar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan araç dereye yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan araç dereye yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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