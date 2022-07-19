Kontrolden çıkan araç direğe çarparak durabildi: 6 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan araç direğe çarparak durabildi: 6 yaralı

19.07.2022 20:07
Kontrolden çıkan araç direğe çarparak durabildi: 6 yaralı

Artvin'de kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan direğe çarptı, araç içinde bulunan 4 çocuk ile anne babası yaralandı.

Artvin'de kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan direğe çarptı, araç içinde bulunan 4 çocuk ile anne babası yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkeze bağlı Kalburlu köyü yakınlarında saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Ramazan Dilmaç yönetimindeki 25 ABM 096 plakalı otomobil sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında bulunan direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içinde bulunan Melek Dilmaç (3), Rabia Dilmaç (6), Muhammed Berat Dilmaç (7), Cebrail Dilmaç (2) ve anneleri Nurcan Yılmaz (29) ve babaları Ramazan Dilmaç (33) yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar araçlarını durdurup yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri yaralı anne baba ve çocuklarını Artvin Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavileri yapılan ailenin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ARTVİN

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Kaynak: İHA

Tragger, Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan araç direğe çarparak durabildi: 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan araç direğe çarparak durabildi: 6 yaralı - Son Dakika
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