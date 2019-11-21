Kontrolden çıkan araç dönerciye girdi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden 15 yaşındaki sürücü otomobille dönerciye girdi.

Alınan bilgiye göre, M.C.K (15) ve arkadaşı U.A, (18) Camicedit Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde, başka bir arkadaşlarına ait 34 VS 384 plakalı otomobille gezmeye çıktı.

Cadde üzerinde gezen ve alkollü olduğu iddia edilen M.C.K, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince, Mustafa Kurt'a ait dönerci dükkanına girdi.

Olayın ardından U.A, otomobilden inerek kaçtı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesiyle olay mahalline gelen güvenlik güçleri, sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken iş yeri sahibi sürücüden şikayetçi oldu.