Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Araç Duvara Sıkıştı

Kontrolden Çıkan Araç Duvara Sıkıştı

50 dakika önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil istinat duvarı ile bina arasına sıkıştı.

Kontrolden Çıkan Araç Duvara Sıkıştı, System.String[]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil istinat duvarı ile bina arasına sıkıştı.

İlbadı Mahallesinden Esentepe Mahallesi yönüne giden Fatmal D. (57) yönetimindeki 06 GB 7303 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolla apartmanı ayıran yaklaşık 2 metrelik istinat duvarından aşağıya devrildi. Bina ve duvar arasında sıkışan araçtan itfaiyenin çabasıyla kurtarılan Fatma D, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil, iş makinesiyle bulunduğu yerden çıkartıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:27 Kaynak: AA

Merkezefendi, Denizli, Güncel
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