Kontrolden çıkan araç fıstık bahçesine uçtu: 3 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan araç fıstık bahçesine uçtu: 3 yaralı

20.05.2022 18:47
Kontrolden çıkan araç fıstık bahçesine uçtu: 3 yaralı

Gaziantep'te kontrolden çıkarak fıstık bahçesine uçan otomobil hurdaya döndü.

Gaziantep'te kontrolden çıkarak fıstık bahçesine uçan otomobil hurdaya döndü. Feci kazada aracın tavanı kağıt gibi sökülürken 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, eski Nizip - Gaziantep yolu üzerinde Fırat Mahallesi mevkiinde öğlen saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Muhammed K. kontrolündeki 27 ALN 964 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki fıstık bahçesine uçtu. Bahçedeki ağaçlara çarparak durabilen aracın tavanı kazada kağıt gibi sökülürken araç kazada hurdaya döndü. Kazada sürücü Muhammed K. ağır yaralanırken araçta bulunan Halil Y. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 3 yaralı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken ağır yaralı sürücü Muhammed K.'nın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP

Kontrolden çıkan araç fıstık bahçesine uçtu: 3 yaralı
Kontrolden çıkan araç fıstık bahçesine uçtu: 3 yaralı
Kontrolden çıkan araç fıstık bahçesine uçtu: 3 yaralı
Kontrolden çıkan araç fıstık bahçesine uçtu: 3 yaralı
Kontrolden çıkan araç fıstık bahçesine uçtu: 3 yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Gaziantep, Otomobil, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan araç fıstık bahçesine uçtu: 3 yaralı - Son Dakika


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