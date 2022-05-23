Kontrolden çıkan araç, halı sahaya daldı: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan araç, halı sahaya daldı: 2 kişi yaralandı

23.05.2022 08:48

Küçükçekmece'de sürücüsünün araç kontrolünü kaybetmesiyle otomobil, trafik ışıklarına çarptıktan sonra halı sahaya girdi. Bu sırada halı sahada bulunan çocuklar kazadan yara almaktan son anda kurtulurken, otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, cadde üzerinde seyir halinde bulunan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıkması üzerine trafik ışıklarına çarptı. Otomobil daha sonra savrularak yol kenarında bulunan halı sahaya girdi.

MAÇ YAPAN GENÇLER YARA ALMADI

Kaza sırasında halı sahada bulunan çocuklar, şans eseri kazadan yara almadan kurtulurken, otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

Küçükçekmece, İstanbul, Otomobil, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan araç, halı sahaya daldı: 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan araç, halı sahaya daldı: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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