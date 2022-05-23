Kontrolden çıkan araç halı sahaya uçtu, facidan dönüldü - Son Dakika
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Kontrolden çıkan araç halı sahaya uçtu, facidan dönüldü

23.05.2022 09:02

Küçükçekmece'de bir araç kontrolden çıkarak önce trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptı.

Küçükçekmece'de bir araç kontrolden çıkarak önce trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptı. Ardından takla atarak yol kenarında bulanan halı sahaya düştü. Kazada şans eseri halı sahada bulunan çocuklardan hiçbiri yara almadan kurtuldu.

Kaza, bu akşam saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece Alt Hat Boyu Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre yol üzerinde hızla seyir halinde olan 34 VE 9122 plakalı araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik ışığı direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atarak o sırada içinde çocukların bulunduğu yol kenarındaki halı sahaya düştü. Faciadan dönülen kazada şans eseri halı sahada oynayan çocuklardan hiçbiri yaralanmazken araç sürücüsü ve yanındaki yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralanan sürücü ve yolcu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza sırasında halı sahada bulunan gençlerden biri, "Biz burada maç oynuyorduk. Adam burada el frenini çekti. Belki 100-120 ile geliyordu. Buraya geldi, el frenini bir çekti, takla atarak burada durdu. El freninin sesi geldi, direksiyonu toparlayamadı. Drift atacağım ayağına yaptı. 7/24 araba sürüyorum, araba süremem bundan sonra." dedi.

(Furkan Tan - Medeni Topaloğlu - İHA)

Kontrolden çıkan araç halı sahaya uçtu, facidan dönüldü
Kontrolden çıkan araç halı sahaya uçtu, facidan dönüldü
Kontrolden çıkan araç halı sahaya uçtu, facidan dönüldü
Kontrolden çıkan araç halı sahaya uçtu, facidan dönüldü

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Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Tragger, Kaza, Güncel, Son Dakika

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