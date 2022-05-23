Kontrolden çıkan araç halısahaya uçtu: Facidan dönüldü - Son Dakika
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Kontrolden çıkan araç halısahaya uçtu: Facidan dönüldü

23.05.2022 00:29

Kontrolden çıkan araç halısahaya uçtu: Facidan dönüldü Küçükçekmece'de bir araç kontrolden çıkarak önce trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptı.

Kontrolden çıkan araç halısahaya uçtu: Facidan dönüldü

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir araç kontrolden çıkarak önce trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptı. Ardından takla atarak yol kenarında bulanan halısahaya düştü. Kazada şans eseri halısahada bulunan çocuklardan hiçbiri yara almadan kurtuldu.

Kaza, bu akşam saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece Alt Hat Boyu Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre yol üzerinde hızla seyir halinde olan 34 VE 9122 plakalı araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik ışığı direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atarak o sırada içinde çocukların bulunduğu yol kenarındaki halı sahaya düştü. Facidan dönülen kazada şans eseri halısahada oynayan çocuklardan hiçbiri yaralanmazlen araç sürücüsü ve yanındaki yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralanan sürücü ve yolcu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza sırasında halısahada bulunan gençlerden biri, "Biz burada maç oynuyorduk. Adam burada el frenini çekti belki 100-120 ile geliyordu. Burda geldi el frenini bir çekti takla atarak burada durdu. El freninin sesi geldi direksiyonu toparlayamadı. Drift atacağım ayağına yaptı. 7/24 araba sürüyorum araba süremem bundan sonra" dedi

Kontrolden çıkan araç halısahaya uçtu: Facidan dönüldü
Kontrolden çıkan araç halısahaya uçtu: Facidan dönüldü
Kontrolden çıkan araç halısahaya uçtu: Facidan dönüldü
Kontrolden çıkan araç halısahaya uçtu: Facidan dönüldü
Kontrolden çıkan araç halısahaya uçtu: Facidan dönüldü
Kontrolden çıkan araç halısahaya uçtu: Facidan dönüldü
Kontrolden çıkan araç halısahaya uçtu: Facidan dönüldü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan araç halısahaya uçtu: Facidan dönüldü - Son Dakika


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