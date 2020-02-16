Kontrolden çıkan araç iş yerine daldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan araç iş yerine daldı - Son Dakika

Kontrolden çıkan araç iş yerine daldı

6 saat önce

ERZURUM (İHA) – Erzurum'da kontrolden çıkan aracın iş yerine daldığı ve iki aracın çarpıştığı kaza anları kameralara yansıdı.

Kontrolden çıkan araç iş yerine daldı, System.String[]

ERZURUM (İHA) – Erzurum'da kontrolden çıkan aracın iş yerine daldığı ve iki aracın çarpıştığı kaza anları kameralara yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Miraç K.'nin kullandığı 25 AAF 606 plakalı otomobil, Gürcükapı Caddesi Migros Kavşağı'nda, kontrolden çıkarak tatlıcı dükkanına girdi. Kazada araç sürücüsü, hafif şekilde yaralanırken o sırada tatlıcıda müşteri olmaması oluşacak bir olası felaketi engelledi.


İkinci bir kaza ise yine aynı kavşaktan dönüş yapmak isteyen dolmuş ile hafif ticari araç arasında meydana geldi. Dönüş sırasında ışık ihlali yapan her iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu.


Diğer bir kaza ise Şükrüpaşa Mahallesinde meydana geldi. Kavşaktan çıkış yapmak isteyen otomobil diğer şeritten gelen hafif ticari araca yan yan taraftan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil önce karşı şeride ardından tekrar kendi şeridine geçti. Sürücünün kontrolünü güçlükle sağladığı araç refüjün ortasında yer alan bilbord'a çarparak durabildi. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı. - ERZURUM

Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:05 Kaynak: İHA
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