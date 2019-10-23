Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayalara çarptı
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Kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayalara çarptı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, iş yerinin önünde sohbet eden 2 kişiye ve park halindeki otomobillere çarparak durdu.

Kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayalara çarptı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, iş yerinin önünde sohbet eden 2 kişiye ve park halindeki otomobillere çarparak durdu.

İsmail Delidolu idaresindeki 33 AGT 34 plakalı hafif ticari araç, Dicle Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iş yerinin önünde kaldırımda sohbet eden Emin Doğan ile arkadaşı Eyüp Sabri Sela'ya çarptı. Araç daha sonra park halindeki 3 otomobile çarparak durabildi.

Hafif yaralanan Doğan ile Sela, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün yara almadan atlattığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kazada yaralanan Emin Doğan'ın dayısı Faik Topal, gazetecilere yaptığı açıklamada, sesler duymaları üzerine dışarı çıktıklarını anlatarak, "Evde oturmuş televizyon izliyorduk. Gürültü gelince şimşek çaktı zannettim, daha sonra çocuklarıma 'pencereden bakın neler oluyor' dedim. Çocuklar 'baba kaza var' deyince aşağı indim, yeğenimin yaralı olduğunu gördüm. Ambulansı bekledik ve yaralılar hastaneye kaldırıldı." dedi.

Emin Doğan, Şanlıurfa, Siverek, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:06 Kaynak: AA
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