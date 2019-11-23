Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayaların arasına daldı
Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayaların arasına daldı - Son Dakika

Kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayaların arasına daldı

6 saat önce

Sultanbeyli'de kontrolden çıkan araç kaldırımda bulunan biri çocuk ikisi kadın 3 kişinin arasına daldı.

Kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayaların arasına daldı, System.String[]

Sultanbeyli'de kontrolden çıkan araç kaldırımda bulunan biri çocuk ikisi kadın 3 kişinin arasına daldı. Bir kadın otomobil ile beton merdivenler arasına sıkışırken diğer kadınla yanındaki çocuğu adeta havaya uçtu. Otomobilin altında kalan kadının bacağının koptuğu iddia edilen kazada 3 kişi yaralandı. Feci kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.


Sultanbeyli Fatih Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün bilinmeyen bir sebeple kontrolünü kaybettiği araç kaldırımda bulunan yayaların arasına daldı. Kazada, kaldırımda bekleyen kadın ile yanındaki küçük çocuğu aracın vurmasıyla havaya savrulurken, bir kadın da otomobil ile beton kaldırım arasına sıkıştı. Feci kazada otomobil altında kalan kadının bacağının koptuğu iddia edildi. Otomobilin çarptığı küçük çocuk ile annesi de yaralandı. Kazazedelere yardıma koşan vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Araç sürücüsünün polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.


Kontrolden çıkan aracın kaldırımda bulunan yayaların arasına daldığı feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde araç kaldırımda bulunan 2 kadın ve bir çocuğa feci şekilde çarpıyor. Anne ve çocuğu çarpmanın etkisiyle savrulurken bir kadın da aracın altında kalıyor. - İSTANBUL

Sultanbeyli, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti İzmir'de bir kişi evde tartıştığı 3 arkadaşını bıçakladı İzmir'de 14 yaşındaki bir çocuk cinayet işledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 00:10:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayaların arasına daldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]