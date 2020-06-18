Kontrolden çıkan araç kaldırma çarptı - Son Dakika

Araç bir süre sonra kaza yaptığı bölgeden kaldırıldı. - ZONGULDAK

Kazanın ardından trafik bir süreliğine durdu. Ulaşım, polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrollü sağlandı.

Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde Bülent Ecevit Caddesi üzerinde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 34 CCC 680 plakalı otomobil seyir halindeyken kaldırıma vurdu. Ters yöne dönen otomobilde şans eseri yaralanan olmadı.

Zonguldak 'ta kontrolden çıkan araç kaza yaptı. Kazada yaralanan olmazen ulaşım bir süreliğine kontrollü sağlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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