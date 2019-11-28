Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralıANTALYA - Antalya'da hatalı solama yaparak karşı şeride geçen kamyonetin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

ANTALYA - Antalya'da hatalı solama yaparak karşı şeride geçen kamyonetin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Bozan Yüksel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Akseki istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki İbrahim Halil Salan'ın kullandığı 27 ADG 576 plakalı kamyonet, Akseki'ye 10 kilometre kala Cendeve Boğazında önündeki aracı sollarken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek Manavgat istikametinden Akseki istikametine gitmekte olan İsmail Büyükarslan'ın kullandığı 07 AAP 49 plakalı tıra çarptı.

Tıra çarptıktan sonra yoldan çıkarak kayalara çarpan kamyonetin sürücüsü İbrahim Halil Salan ve kamyonette yolcu olarak bulunan Bozan Yüksel yaralandı. Olay yerindeki müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 39 yaşındaki Bozan Yüksel yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bozan Yüksel'in cenazesi Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Manavgat, Antalya, Akseki, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


14 yaşında bir kızın öldürülmesine ilişkin iddianamede şoke eden detaylar
Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı 17 yaşındaki Bürge'nin ölümüne neden olan sürücü: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim Balkondan düşerek ölen genç kızın otopsi raporu ortaya çıktı: Vücudunda morluklar var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 07:47:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]