Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçip ağaçlara çarparak durabildi

Kaza, saat 14.20 sıralarında D-100 Karayolu Yumrukaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Celal Y. idaresindeki 14 GC 804 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak karşı şeride geçtikten sonra şarampole uçtu. Yol kenarındaki ağaçlara çarparak takla atmaktan kurtulan araçta bulunan sürücü ve yolcu Kenan Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Tragger, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

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