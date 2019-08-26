Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan araç karşı yola geçti; 1 yaralı
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Kontrolden çıkan araç karşı yola geçti; 1 yaralı

1 saat önce

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında, virajı alamayarak karşı yola geçen araçta bulunan bir kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan araç karşı yola geçti; 1 yaralı, System.String[]

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında, virajı alamayarak karşı yola geçen araçta bulunan bir kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik'ten Bozüyük istikametine seyir halindeki 11EM 203 plakalı otomobilin sürücü Mustafa Eker, Akasya Altı Mevkiine geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç ilk olarak orta refüjdeki araçlara çarparak karşı şeride geçti. Şans eseri karşı şeritten herhangi bir araç gelmezken, yaşanan kazada araç içinde yolcu olarak buluna O.Y. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza nedeniyle tek şeritten ilerleyen trafik aracın çekilmesi ile normale döndü. - BİLECİK

Bilecik, Bozüyük, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
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