Kontrolden çıkan araç kavşağa çarpıp takla attı: 3 yaralı - Son Dakika

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaralılar tedavi edilmek üzere Zara Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Sivas'tan Erzincan istikametine gitmekte olan Ahmet Sönmez yönetimindeki 38 ZH 274 plakalı otomobil Zara ilçesine 5 kilometre mesafede sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi üzerine kavşağa çarparak takla attı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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