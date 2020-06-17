Kontrolden çıkan araç kavşağa çarpıp takla attı: 3 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan araç kavşağa çarpıp takla attı: 3 yaralı
SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Sivas'tan Erzincan istikametine gitmekte olan Ahmet Sönmez yönetimindeki 38 ZH 274 plakalı otomobil Zara ilçesine 5 kilometre mesafede sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi üzerine kavşağa çarparak takla attı.
Meydana gelen kazada araçta bulunan M.S.ile İ.R.S.yaralandı.
Yaralılar tedavi edilmek üzere Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.